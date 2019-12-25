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В Петербурге пройдет Фестиваль огня
Сегодня, 14:06
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В Петербурге пройдет Фестиваль огня

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Мероприятие запланировано на ночь с 28 на 29 мая.

На следующих выходных, с 28 на 29 мая, в Петербурге пройдет Фестиваль огня. В этом году мероприятие посвящено 350-летию со дня рождения Петра Первого.

Горожане и гости Петербурга смогут наблюдать за программой с Дворцовой набережной, а также в телевизионной или онлайн-трансляции.

Губернатор Александр Беглов отметил, что Фестиваль огня стал одним из брендов города и напоминает, что Петр Великий "заложил традицию сопровождения праздников "волшебным огнем" фейерверками", которую продолжают до сих пор. В фестивале примут участие мастера огня, света и лазера из Армении, Белоруссии, Киргизии, Сербии, Москвы, Петербурга и не только.

 Кроме того, Петропавловская крепость превратится в масштабный холст для работ поп-арт и digital-художников.

Фото: Вконтакте / Фестиваль огня

Теги: 350-летие петра первого, петербург, фестиваль огня
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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