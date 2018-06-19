Фестиваль духовых оркестров стартовал на Соборной площади

Выбранная для мероприятия локация удобна с точки зрения акустики.

На Соборной площади в Петербурге в День России, 12 июня, стартовал Фестиваль духовых оркестров. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Отмечается, что выбранная для мероприятия локация удобна с точки зрения акустики. Все здания примерно одинакового размера, из-за чего звук они отражают очень хорошо.

Площадка, на которой мы сегодня работаем, Соборная площадь Петропавловской крепости, она прекрасна для звучания духового оркестра. Его хорошо слышно в каждом участке этого исторического места. Ну и вообще, духовой оркестр, конечно, мне кажется, создавался, естественно, для того, чтобы звучать на воздухе. Павел Гернец, начальник военно-оркестровой службы штаба Ленинградского военного округа

Помимо Фестиваля духовых оркестров, сегодня у Медного всадника проходит и Фестиваль цветов. Композицию сада составляют 24 тыс. экземпляров. В создании этих цветов поучаствовали студенты Санкт-Петербургского архитектурно-строительного колледжа.

У них есть чертеж и круг, и они его сами делают, то есть они вымеряют масштаб, количество цветов, отсыпку, все делают самостоятельно. У них есть просто рисунок. Татьяна Морозкова, заместитель председателя комитета по благоустройству Петербурга

Ранее на Piter.TV: телебашня на Аптекарском острове окрасилась цветами российского флага.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)