Телебашня на Аптекарском острове окрасилась цветами российского флага

Сегодня световые представления пройдут на телевизионных башнях по всей России.

В День России, 12 июня, телебашня, расположенная на Аптекарском острове в Петербурге, окрасилась цветами российского флага. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

В честь Дня России включили тематическую архитектурно-художественную подсветку телебашни Российской телевизионной и радиовещательной сети. Пресс-служба Смольного

Включение праздничного сценария подсветки телебашни станет частью федеральной акции. Сегодня световые представления пройдут на телевизионных башнях по всей России.

Кроме того, цветами флага страны в преддверии Дня России окрасился небоскреб "Лахта Центр". Также в 22:00 будут зажжены факелы Ростральных колонн. Помимо этого, в 23:15 включат световое оформление Троицкого моста.

Видео: пресс-служба Смольного