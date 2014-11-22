В День России в Петербурге будут зажжены факелы Ростральных колонн

Кроме того, праздничное оформление Петербурга подхватит Троицкий мост.

В День России, 12 июня, в Петербурге будут зажжены факелы Ростральных колонн, а Троицкий мост окрасится в цвета триколора. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по энергетике.

Огонь зажгут в 22:00. Горение продлится до 01:00 четверга, 13 июня.

Кроме того, праздничное оформление Петербурга подхватит Троицкий мост, который украсит тематическая архитектурная подсветка. Световое оформление в цветах российского флага включат в 23:15, отключат завтра в 02:30.

Благодаря современным технологиям, передовым решениям и экономичным светодиодным светильникам различные варианты светового оформления преображают переправу, делают парадный Петербург еще более торжественным. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Ранее на Piter.TV: в Петербурге в ЦПКиО имени Кирова отметят День России.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга