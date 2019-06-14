В ЦПКиО имени Кирова отметят День России

В парке пройдут танцы, выступит оркестр, покажут фильмы.

Сегодня в нашей стране отмечают День России. В связи с этим в Парке на Елагином острове проведут развлекательную программу. Планируются танцы, водные прогулки и кинопоказ. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

В 16:00 в парке выступит духовой оркестр. Музыканты исполнят композиции на площади у Конюшенного корпуса. Отмечается, что выступления открытые для всех гостей Парка.

В 18:00 в пространстве Tele2 Art Space&Co начнется кинопоказ фильма "Детки в порядке" (6+). Вход на мероприятие свободный. В 20:00 начнется показ фильма "Тест" (18+). Добавим, что в парке работает прокат лодок и катамаранов.

Ранее мы писали, что в День России в Петербурге пройдут небольшие дожди.

Фото: Telegram / Елагин остров — ЦПКиО им. С. М. Кирова