В День России в Петербурге пройдут небольшие дожди

Сегодня в город на Неве вернется циклоническая погода.

В День России, 12 июня, в Петербурге местами пройдут небольшие дожди. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем tg-канале.

Сегодня в город на Неве вернется циклоническая погода. Атмосферный вихрь, центр которого в середине дня окажется над Скандинавией, усилит ветер и будет поставлять обширные облачные поля. Именно они станут причиной небольших дождей.

Температура воздуха в Петербурге +18…+20 градусов, в Ленобласти +17…+22 градуса. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с. Атмосферное давление вырастет и составит 758 миллиметров рт. ст., что ниже нормы.

В четверг, 13 июня, без существенных осадков и +19…+21 градус.

Фото: Piter.TV