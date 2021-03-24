"Лахта" засияла цветами российского флага

Кроме того, сегодня в 22:00 будут зажжены факелы Ростральных колонн.

В преддверии Дня России небоскреб "Лахта Центр" окрасился цветами флага страны. Об этом рассказали в tg-канале "Lakhta Center / Лахта Центр" утром 12 июня.

"Лахта Центр" поздравляет с Днем России праздничной подсветкой в цветах российского флага. Пресс-служба "Лахта Центра"

Кроме того, сегодня в 22:00 будут зажжены факелы Ростральных колонн. Горение продлится до 01:00 четверга, 13 июня. Троицкий мост также окрасится в цвета российского флага. Световое оформление включат в 23:15, отключат завтра в 02:30.

Ранее на Piter.TV: в День Победы "Лахту" украсит праздничная подсветка.

Видео: Telegram / Lakhta Center / Лахта Центр