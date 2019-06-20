Фото: в Красном Селе разгуливает фазан

Хозяин поблизости не был замечен.

Петербуржец заметил фазана на прогулке в Красном Селе 28 апреля. По словам автора фото Алексея, птица попадается ему на глаза уже пятый день. Хозяин фазана неизвестен.

Роскошный у него наряд! От такой красоты дух захватывает!!

Красавчик!! Настоящий франт!! оставили комментарии пользователи.

Фазаны питаются семенами, мелкими плодами, ягодами. Также могут съесть насекомых и червей.

Ране рыбалка ворон в Ботаническом саду попала на видео.

Фото: ВКонтакте / Леша Захаренко