Фото: в Красном Селе разгуливает фазан

Петербуржец заметил фазана на прогулке в Красном Селе 28 апреля. По словам автора фото Алексея, птица попадается ему на глаза уже пятый день. Хозяин фазана неизвестен.
Роскошный у него наряд! От такой красоты дух захватывает!!
Красавчик!! Настоящий франт!!
оставили комментарии пользователи.
Фазаны питаются семенами, мелкими плодами, ягодами. Также могут съесть насекомых и червей.
Ране рыбалка ворон в Ботаническом саду попала на видео.
Фото: ВКонтакте / Леша Захаренко
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