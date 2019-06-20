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Фото: в Красном Селе разгуливает фазан
Сегодня, 10:30
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Фото: в Красном Селе разгуливает фазан

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Хозяин поблизости не был замечен.

Петербуржец заметил фазана на прогулке в Красном Селе 28 апреля. По словам автора фото Алексея, птица попадается ему на глаза уже пятый день. Хозяин фазана неизвестен.

Роскошный у него наряд! От такой красоты дух захватывает!!

Красавчик!! Настоящий франт!!

оставили комментарии пользователи. 

Фазаны питаются семенами, мелкими плодами, ягодами. Также могут съесть насекомых и червей.

Ране рыбалка ворон в Ботаническом саду попала на видео. 

Фото: ВКонтакте / Леша Захаренко 

Теги: природа, птица, фазан
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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