Из здания Василеостровского районного суда эвакуировали людей из-за сообщение о заложенной бомбе

Об этом стало известно в 12:15.

Сотрудники и посетители Василеостровского районного суда Петербурга эвакуировались из здания из-за сообщения о заминировании 12-го февраля. По словам объединенной пресс-службы судов Северной столицы, оно поступило в отдел полиции.

Сообщения и звонки с угрозой взрыва приходят регулярно. Некоторых злоумышленников удается вычислить и задержать. Накануне петербурженка в состоянии алкогольного опьянения заявила о том, что взорвет отделение полиции в Пушкинском районе. Другой гражданин намеревался взорвать "всю Россию".

Решение об эвакуации принимает руководство.

Фото: Piter.TV