Двоих жителей Петербурга задержали после угроз взрыва и теракта

Пьяная женщина грозилась взорвать ОМВД, мужчина заявил о подготовке теракта.

В четверг, 11 февраля, полиция задержала сразу двоих жителей Петербурга, грозившихся взорвать здание и устроить теракт. Подробности Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В первом часу дня в полицию позвонила неизвестная, назвав свои фамилию, имя и отчество, и заявила, что взорвет здание ОМВД по Пушкинскому району. Полицейские осмотрели здание №36 по Пушкинской улице, но не нашли ничего опасного. Эвакуацию сотрудников не проводили. Спустя час с небольшим пьяную хулиганку задержали на Колпинском шоссе, 47-летнюю неработающую петербурженку доставили в отдел, где в отношении нее составили административный протокол. Позднее женщину госпитализировали в горбольницу в связи с ухудшением здоровья.

Поздним вечером того же дня в полицию поступило сообщение от неизвестного, который также назвал свои фамилию, имя и отчество. Мужчина заявил, что у него в квартире лежит тротил и он готовит теракт. Принадлежность номера полиция быстро установила, телефонным террористом оказался 36-летний неработающий петербуржец, живущий на улице Комсомола. По горячим следам мужчину задержали, в его квартире не нашли взрывчатых веществ и взрывных устройств.

По обоим фактам решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV