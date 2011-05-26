В Петербурге поймали мигранта, угрожавшего "взорвать всю Россию" из-за COVID-19

Мужчина не может уехать на родину, поскольку болен коронавирусом.

В среду, 10 февраля, на номер "112" позвонил 41-летний безработный гражданин Узбекистана и сообщил о том, что хочет "взорвать всю Россию и всех убить". Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам мигранта, у него обнаружили КОВИД, в связи с чем, он не может уехать на родину. Мужчину задержали спустя два часа после звонка на территории ЗАО "Приневское" на Октябрьской набережной. На него составили административный протокол о мелком хулиганстве. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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