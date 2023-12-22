На станции метрополитена "Горный институт" стартовал монтаж эскалатора

Также идет облицовка стен мраморными плитами и монтаж четырех декоративных панно.

В вестибюле станции метрополитена Петербурга "Горный институт" Лахтинско-Правобережной линии стартовали работы по установке ступеней эскалатора. Об этом сообщили в tg-канале "Подземник" 25 мая.

Отмечается, что ступень представляет тележку на четырех колесах-бегунках, которая крепится к двум тяговым цепям в непрерывно движущееся полотно, образующее лестницу.

Ранее мы рассказывали о том, что также идет облицовка стен мраморными плитами и монтаж четырех декоративных панно. "Горный институт" станет одной из самых глубоких станций метро – строительство ведется на 70 метрах под землей. Суточный пассажиропоток сможет достигать до 97 тыс. человек.

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко заявлял, что новая конечная станция четвертой линии метрополитена может быть открыта к 1 сентября.

Фото: Telegram / Подземник