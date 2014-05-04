Эскалаторы на "Путиловской" и "Юго-Западной" успешно выдержали тесты 

Эскалаторы будущей Калининской линии метро Петербурга успешно прошли динамические испытания.

Динамические испытания под нагрузкой всех эскалаторных установок прошли на двух новых станциях Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба Метростроя.

Испытания проводились на станциях "Путиловская" и "Юго-Западная". Целью тестов была проверка работы механизмов в условиях, максимально приближенных к будущей пассажирской эксплуатации. Для создания нагрузки на эскалаторные ленты были задействованы работники подрядной организации.

Процедура подтвердила готовность оборудования и его способность функционировать без сбоев под весом людей. Техническая приемка объектов является одним из завершающих этапов перед вводом станций в эксплуатацию. Открытие нового участка Красносельско-Калининской линии запланировано на 2025 год.

Фото: Метрострой Северной Столицы