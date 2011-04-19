Пьяные хулиганы попытались "покорить" эскалатор на "Комендантском проспекте"

На выходе их приняли правоохранители.

На станции метро "Комендантский проспект" двое пытались "покорить высоту". Они взбирались по отключенному эскалатору, но на полпути решили присоединиться к основному потоку пассажиров. На выходе из станции нетрезвых хулиганов задержали, – сообщают в Telegram-канале "Коменда".

Глубина заложения станции метро "Комендантский проспект" достигает 75-ти метров. Это – вторая по глубине станция после "Адмиралтейской" (86 метров). Вероятно, скоростной подъем на такую высоту смогли бы оценить как спортивное достижение, однако хулиганам суждена только выплата штрафа за нарушение правил пользования метрополитеном.

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Видео: Telegram / Коменда