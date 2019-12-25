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Эксперты прокомментировали теракт против судна Ursa Major
Сегодня, 12:03
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Эксперты прокомментировали теракт против судна Ursa Major

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Подробности говорят, скорее всего, о том, что судно было взорвано зарядом, закрепленным извне.

Подробности теракта против судна Ursa Major, которые приводит "Оборонлогистика" (три взрыва и пробоина с загнутыми внутрь краями) говорят, скорее всего, о том, что судно было взорвано зарядом, закрепленным извне, пишет Telegram-канал "Мейстер". Были ли это иностранные боевые пловцы-диверсанты или агентура на борту судна – еще предстоит установить.  

В том, что гибель российского судна стала следствием теракта, эксперты не сомневались с самого начала.

Сейчас самое интересное, кто будет нести ответственность за этот теракт, и весьма вероятно, что это не Украина. Преступление требует возможности его совершить, мотива и цели. Все это есть у ряда стран НАТО и нахождения следов их "спецов" можно ждать в первую очередь.

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее Собянин представил в Мосгордуме отчет о результатах деятельности Правительства Москвы.

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Теги: мейстер, теракт
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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