Команда мэра подготовила планы развития по всем направлениям, которые работают в комплексе.

Мэр Москвы Сергей Собянин представил в Мосгордуме отчет о результатах деятельности Правительства Москвы. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", команда мэра подготовила планы развития по всем направлениям, которые работают в комплексе.

Эксперты считают такой подход довольно ультимативным, но столица будет обсуждать изложенное в самой городской думе и вносить корректировки, если таковые потребуются. Для думы нового созыва это будет первая большая задача — посмотреть на проект развития с точки зрения своих районов и понять, что и когда поменяется в жизни горожан, придут ли вообще желаемые изменения в чью-то жизнь, уверены телеграмеры.

В преддверии 2025 года Собянин и в его лице вся Москва, москвичи и те, кто в городе проездом, смотрят на следующие 12 месяцев как на шаг в будущее. Не в смысле, что его необходимо сделать для попадания туда, а в смысле очередной шаг в заданном ранее направлении. Это поступательное движение, которое началось не сегодня и даже не вчера. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что экспорт зерна и продуктов его переработки из РФ превысил 83,5 млн тонн.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин