При этом экспорт продуктов переработки зерна составил 2 млн тонн - на 18% больше год к году.

Экспорт зерна и продуктов его переработки из РФ превысил 83,5 млн тонн по состоянию на 15 декабря, что на 4% больше показателей аналогичного периода 2023 года. При этом экспорт продуктов переработки зерна составил 2 млн тонн - на 18% больше год к году. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", главными экспортными рынками стали страны Ближнего Востока, Африки и Азии.

С 1 июля ЕС ввел запретительные пошлины на зерновые и масличные культуры из России, а также продукты их переработки, напомнили эксперты. То есть к уже существующим проблемам с санкциями для нашего АПК добавилась потеря премиального и очень близкого географически европейского рынка. Однако экспорт вырос, что говорит не только о преодолении всех этих трудностей, но и о диверсификации географии поставок, позволивших с лихвой окупить выпавшие объемы.

Российское продовольствие вновь доказало свою востребованность в мире. Особенно радует рост поставок продукции высокого передела – сразу на 18%. Это показывает наращивание мощностей по переработке зерна и продвижение продуктов из него на мировых рынках. Подобный экспорт гораздо дороже на единицу веса, чем простое зерно, и рост этого сегмента поставок крайней важен для достижения амбициозной цели, поставленной президентом – увеличить агроэкспорт в 1,5 раза к 2030 году. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали визит Роберта Фицо в Россию.

Фото: Piter.TV