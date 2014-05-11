Представлен китайский электромобиль ET5 с запасом хода более тысяч километров

До субсидирования стоимость электромобиля составляет предварительно 329 тысяч юаней.

Китайская компания NIO, производящая электромобили, представила свою новую и самую дешевую в линейке модель, которая должна поступить на рынок в сентябре 2022 года. Об этом сообщил шанхайский информационный портал Yicai Global.

Речь идет об электрическом седане, получившем название ET5. До субсидирования стоимость электромобиля составляет предварительно 329 тысяч юаней (чуть более $51 тысяч). Компания предлагает покупателям три комплектации с разными тяговыми батареями – от 75 кВт⋅ч до 150 кВт⋅ч. На одной зарядке электромобиль сможет проходить от 550 до 1 тыс. км.

В следующем году NIO планирует выйти со всей линейкой своей продукции на рынки Германии, Нидерландов, Швеции и Дании.

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Видео: Youtube/YouMotor Channel