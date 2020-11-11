На петербургские улицы выйдут 28 электробусов "Сириус"

Петербургу было выделено из федерального бюджета более 100 млрд рублей для обновления подвижного состава общественного транспорта.

В ближайшее время из Вологды в Петербург доставят 28 электробусов "Сириус", которые собрали на предприятии "Транс-Альфа". Об этом 10 июля в своем tg-канале рассказал вице-губернатор города на Неве Кирилл Поляков.

Петербургу было выделено из федерального бюджета более 100 млрд рублей для обновления подвижного состава общественного транспорта. В частности, в этом году планируется запуск первой очереди парка электробусов в производственной зоне "Ржевка". В настоящее время пополняются ряды подвижного состава ГУП "Пассажиравтотранс" современной техникой.

"Сириус" – отечественная разработка. В комплектации электробуса – низкий пол, места для маломобильных пассажиров, пенсионеров и пассажиров с колясками, удобные кресла, покрытие пола из особо прочных материалов, система климат-контроля, мультимедийные панели с трансляцией списка остановок и USB-зарядки для гаджетов.

Ранее на Piter.TV: "Пассажиравтотранс" планирует закупить 102 автобуса за 3,8 млрд рублей.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков