Эксперты сравнили оправдания Скворцовой с анекдотом "Да, ужас, но не ужас-ужас-ужас"

Голикова выступила с резкой публичной критикой реформы здравоохранения.

Голикова выступила с резкой публичной критикой реформы здравоохранения. Глава министерства Скворцова побежала оправдываться. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что её объяснения вызывают в памяти старый анекдот: "Да, ужас, но не ужас-ужас-ужас".

Со Скворцовой, положим, все понятно: не станет же она стрелять себе в ногу и критиковать результаты собственной деятельности. Однако Голикова-то не просто мимо проходила, она — курирующий вице-премьер. И ситуация в здравоохранении – это и ее сфера ответственности тоже, – напомнили эксперты

Специалисты задаются вопросами, почему прозрение, что не все ладно в медицинском королевстве, пришло только сейчас?

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Ранее Piter.tv писал о том, что Голикова объяснила разрыв в зарплатах врачей.

Фото: ВКонтакте / ‍ Вероника Скворцова