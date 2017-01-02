Эксперты сравнили оправдания Скворцовой с анекдотом "Да, ужас, но не ужас-ужас-ужас"

Голикова выступила с резкой публичной критикой реформы здравоохранения. Глава министерства Скворцова побежала оправдываться. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что её объяснения вызывают в памяти старый анекдот: "Да, ужас, но не ужас-ужас-ужас".
Со Скворцовой, положим, все понятно: не станет же она стрелять себе в ногу и критиковать результаты собственной деятельности. Однако Голикова-то не просто мимо проходила, она — курирующий вице-премьер. И ситуация в здравоохранении – это и ее сфера ответственности тоже,
– напомнили эксперты
Специалисты задаются вопросами, почему прозрение, что не все ладно в медицинском королевстве, пришло только сейчас?
Призраки рождества постарались? Или Татьяна Алексеевна пытается переложить всю ответственность на плечи Вероники Игоревны?
– заявили специалисты
Ранее Piter.tv писал о том, что Голикова объяснила разрыв в зарплатах врачей.
Фото: ВКонтакте / Вероника Скворцова
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