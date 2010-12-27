Чиновница пояснила, какие шаги будет предпринимать правительство.

Татьяна Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении. Вице-премьер страны отметила ухудшение качества обслуживания, а также упадок доступности услуг. Об этом чиновница рассказала во время выступления в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

В этой ситуации виновными следует считать и центральное управление, и региональное. Сейчас руководству следует задуматься об исправлении проблем. В правительстве обсуждается создание жесткой вертикали власти в медицинской сфере. Однако отдельные регионы не хотят передавать контроль федеральным органам. Также уже в 2020 году может быть принят пилотный проект по лекарственному страхованию. Он находится в высокой степени готовности.закон предполагает, что пациент будет покупать препараты за свой счет,а после государство будет ему компенсировать расходы. Такую систему запустят пока что в нескольких регионах страны.

Ранее Piter.tv писал о том, что Голикова объяснила разрыв в зарплатах врачей.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/