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Голикова объяснила разрыв в зарплатах врачей

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Чиновники создадут единую систему образования зарплат.

Голикова объяснила разрыв в зарплатах врачей разными порядками установления окладов. Сейчас ЗП устанавливается на уровне субъекта, а также на уровне руководителя медорганизации. Расчет оплаты труда может контролироваться условиями коллективного договора. 

Регионы не всегда придерживаются отраслевым рекомендациям, которые дают в комиссии при правительстве. Советы разрабатывают в комиссии по социально-трудовым отношениям в трехстороннем формате. Ранее президент РФ заявил о необходимости ввести единообразное формирование зарплаты.

Это решение будет реализовано после поправок, которые будут приняты в Трудовой кодекс

прокомментировала Татьяна Голикова

Рассчитывать на это медицинские работники могут после сентября 2020 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что врачи рассказали о низком качестве отечественных лекарств.

Теги: врачи, зарплата, татьяна голикова
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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