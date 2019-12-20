Чиновники создадут единую систему образования зарплат.

Голикова объяснила разрыв в зарплатах врачей разными порядками установления окладов. Сейчас ЗП устанавливается на уровне субъекта, а также на уровне руководителя медорганизации. Расчет оплаты труда может контролироваться условиями коллективного договора.

Регионы не всегда придерживаются отраслевым рекомендациям, которые дают в комиссии при правительстве. Советы разрабатывают в комиссии по социально-трудовым отношениям в трехстороннем формате. Ранее президент РФ заявил о необходимости ввести единообразное формирование зарплаты.

Это решение будет реализовано после поправок, которые будут приняты в Трудовой кодекс прокомментировала Татьяна Голикова

Рассчитывать на это медицинские работники могут после сентября 2020 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что врачи рассказали о низком качестве отечественных лекарств.