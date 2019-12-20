Они разместили доклад, в котором высказали свои претензии.

Российские врачи рассказали о низком качестве отечественных лекарств. Сотрудники НМИЦ онкологии имени Блохина пожаловались Минздраву и Росздравнадзору. Проблемы выявлены в дженериках, которые используются для противоопухолевой и сопроводительной терапии. Об этом сообщили в "РБК" со ссылкой на текст документа.

В докладе отмечается, что у аналогов из РФ низкая эффективность, не доказана безопасность. Также они отличаются большим количеством побочных эффектов. Конкретные препараты не указаны, речь идет о 14 действующих веществах. Упоминаются цисплатин, дактиномицин, иринотекан. Из-за возникающей "побочки" уже в начале лечения, пациентов приходится переводить на другие лекарства. Это увеличивает стоимость лечения, удлиняет его интервал. Последний показатель влияет на курсы химиотерапии и результат.

В пресс-службе НМИЦ имени Блохина прокомментировали, что "все обозначенные в тексте вопросы разрешены". Сама врачебная записка была датирована началом декабря.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минздрав считает, что нужно запретить продажу никотиносодержащих смесей лицам до 18 лет.

