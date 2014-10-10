Эксперты назвали актуальные вакансии на июнь в Петербурге

По сравнению с маем этого года в городе в разы увеличилось число вакансий.

В июне этого года петербургские работодатели активно начали искать персонал в сфере ресторанно-гостиничного бизнеса. По сравнению с маем число вакансий выросло на 56%. На 48% выросло число вакансий в сфере административного персонала и строительства. Также на 46% выросло количество вакансий для рабочего персонала. Об этом в среду, 7 июля, сообщили в пресс-службе компании "HeadHunter".

Аналитики отметили, что в Петербурге становятся актуальны редкие и необычные вакансии: барбек в рестобар, комик-экскурсовод, сурдолог, швейцар, лифтер, сомелье и кавасит. В среднем работодатели готовы предложить кандидатам от 30 тыс. рублей до 70 тыс. рублей.

Ранее россияне назвали желаемый уровень зарплаты в 2021 году. Так, женщины готовы получать около 107 тысяч рублей, в то время как мужчины рассчитывают на ЗП в 144,3 тысячи рублей.

Фото: Piter.tv