Социологи узнали стремления россиян по оплате труда.

Россияне назвали желаемый уровень зарплаты в 2021 году. Об этом рассказали журналисты RT со ссылкой на результаты исследование от "Работа.ру". По данным социологов, в среднем гражданин страны надеется получать 131,6 тысячу рублей ежемесячно. Женщины готовы получать около 107 тысяч рублей, в то время как мужчины рассчитывают на ЗП в 144,3 тысячи рублей.

При этом уровень счастья у женской половины в РФ оказался выше, чем у мужчин, несмотря на более низкие материальные запросы. Представители обоих полов в 14% оценили свой уровень счастья на пятерку. На четыре балла его оценили 24% женщин против 18% среди мужчин. Тройку поставили 33% женщин и 32% мужчин, два балла - 16% россиянок и 14% россиян соответственно.

Также установлено, что российские мужчины чаще чувствуют себя более несчастными, чем женщины (20% против 15%). Граждане РФ готовы отказаться от отпусков при ежемесячной зарплате в 413,6 тысячи рублей.

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Фото: Piter.tv