Светлана Радионова получает около 250 тысяч рублей ежемесячно.

Глава Росприроднадзора раскрыла свою зарплату. Об этой теме чиновница поговорила с журналистами радиостанции "Эхо Москвы". Светлана Радионова уточнила, что с учетом премии получает приблизительно 250 тысяч рублей. Также гостья программы рассказала, что в настоящее время ведомство находится в поиске новых кадров и пригласила россиян на работу.

Не такая высокая у меня зарплата, как многим кажется. Порядка 250 тысяч рублей с премией. Она всегда разная. Светлана Радионова, глава Росприроднадзора

Напомним, что Светлана Радионова была назначена главой Росприроднадзора в декабре 2018 года. По сведениям за 2020 год, размещенным на официальном сайте ведомства, годовой доход чиновницы составил около 4,75 миллиона рублей.

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Видео: YouTube / Эхо Москвы