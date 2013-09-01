Путин оценил зарплату Героя труда в 24 тысячи рублей

Такую зарплату получает тракторист из Ростовской области.

Президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам государственных премий и обладателям звания "Герой труда".

В ходе мероприятия глава государства спросил у тракториста из Ростовской области Александра Бондаренко про его заработную плату. Он ответил, что средняя составляет 24 тысячи рублей. Путину такая цифра показалась незначительной.

Это маловато, честно говоря. Владимир Путин, президент РФ

Ростовский тракторист заявил, что реально получать и 70 тысяч рублей в месяц, однако такое происходит только в период сезонных работ. По его словам, имеющейся зарплаты вполне хватает работникам. Путин в свою очередь отметил, что руководители агропромышленного сектора должны озаботиться вопросом повышения зарплат в отрасли.

Ранее мы сообщали, что в 2020 году медианная зарплата в России выросла на 6,4%.

Видео: Youtube/Россия 24