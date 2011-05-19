Путин ответил на вопрос, считает ли он себя убийцей

Так о нем отзывались ранее Джо Байден и Джон Маккейн.

В преддверии саммита глав России и США президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу NBC.

Журналист Кейр Симмонс спросил у российского лидера, считает ли он себя убийцей. Интервьюер напомнил Путину, что таковым его некогда называли президент Соединенных Штатов Джо Байден и ушедший из жизни сенатор США Джон Маккейн. Глава России не дал конкретного ответа, однако заявил, что "привык к атакам со всех сторон". Путин подчеркнул, что часто слышит подобные обвинения, особенно на фоне борьбы с террористами на Северном Кавказе.

Послушайте меня, я за время своей работы привык к атакам со всех сторон. По очень многим поводам и разного качества и остроты. Меня ничего это не удивляет. Владимир Путин, президент России

Симмонс перечислил главе РФ имена известных российских активистов и политиков, которые были убиты в последние годы: Анна Политковская, Сергей Магнитский, Борис Немцов и некоторые другие. Путин заявил, что эти деятели погибли от рук разных людей.

Послушайте, мне не хочется казаться грубым, но это похоже на какое-то такое несварение желудка, только словесное. Вы перечислили много людей, которые действительно пострадали и погибли в разное время и по разным причинам, от рук разных людей. Владимир Путин, президент России

Напомним, официальный представитель администрации президента Соединенных Штатов Джен Псаки заявила, что Джо Байден будет откровенен при разговоре с Владимиром Путиным в ходе саммита. По ее словам, конструктивному диалогу также не помешает и тот факт, что американский лидер в одном из интервью в недружелюбной форме высказался в адрес своего российского коллеги.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, зачем Путин едет в Женеву на встречу с Байденом.

Видео: Youtube/Россия 24