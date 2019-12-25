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На обложку еженедельника Time поместили Байдена с отражающимся в очках Путиным
Сегодня, 16:51
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Asyaromanenkova Добавить в Яндекс.Новости

На обложку еженедельника Time поместили Байдена с отражающимся в очках Путиным

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Обложка посвящена встрече двух президентов, которая состоится на следующей неделе.

Американский еженедельный журнал Time поместил на обложку нового выпуска президента США Джо Байдена, в солнечных очках которого отражается российский президент Владимир Путин. Об этом издание сообщило у себя в Twitter.

Выпуск еженедельника посвящен предстоящему саммиту глав государств в Женеве. Байдена изобразили в солнцезащитных очках, которые он часто носит на мероприятиях. В стеклах очков отражается Путин. Изображение подписано "Байден против Путина" (Biden takes on Putin). Судя по обложке в номере будут статьи об отношении России и США, системе правления в РФ.

На обложку еженедельника Time поместили Байдена с отражающимся в очках Путиным

Встреча двух президентов пройдет в Женеве, 16 июня. Это первая встреча Байдена и Путина после победы первого на президентских выборах.

Ранее мы сообщали, что Швейцария закроет часть воздушного пространства из-за встречи Путина и Байдена

Фото: Twitter/TIME 

Теги: time, владимир путин, встреча путина и байдена, джо байден
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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