На обложку еженедельника Time поместили Байдена с отражающимся в очках Путиным

Обложка посвящена встрече двух президентов, которая состоится на следующей неделе.

Американский еженедельный журнал Time поместил на обложку нового выпуска президента США Джо Байдена, в солнечных очках которого отражается российский президент Владимир Путин. Об этом издание сообщило у себя в Twitter.

Выпуск еженедельника посвящен предстоящему саммиту глав государств в Женеве. Байдена изобразили в солнцезащитных очках, которые он часто носит на мероприятиях. В стеклах очков отражается Путин. Изображение подписано "Байден против Путина" (Biden takes on Putin). Судя по обложке в номере будут статьи об отношении России и США, системе правления в РФ.

Встреча двух президентов пройдет в Женеве, 16 июня. Это первая встреча Байдена и Путина после победы первого на президентских выборах.

Ранее мы сообщали, что Швейцария закроет часть воздушного пространства из-за встречи Путина и Байдена

Фото: Twitter/TIME