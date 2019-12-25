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Швейцария закроет часть воздушного пространства из-за встречи Путина и Байдена
Сегодня, 12:54
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Asyaromanenkova Добавить в Яндекс.Новости

Швейцария закроет часть воздушного пространства из-за встречи Путина и Байдена

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ВВС страны будет обеспечивать наблюдение за воздушным пространством.

Власти Швейцарии планируют закрыть небо над Женевой на время саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает местное правительство.

Ограничения будут действовать с 8.00 15 июня до 17.00 17 июня.

Это не касается коммерческих рейсов в/из международного аэропорта Женевы.

Из сообщения правительства

Военно-воздушные силы страны будут наблюдать за воздушным пространством.

Встреча американского и российского лидеров пройдет 16 июня. Ожидается, что президенты обсудят отношения двух стран. Борьбу с коронавирусом и урегулирование региональных конфликтов.

Ранее мы сообщали, что в Женеве место встречи Путина и Байдена обнесли колючей проволокой 

Фото: pixabay

Теги: ввс женевы, встреча путина и байдена, женева
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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