Швейцария закроет часть воздушного пространства из-за встречи Путина и Байдена

ВВС страны будет обеспечивать наблюдение за воздушным пространством.

Власти Швейцарии планируют закрыть небо над Женевой на время саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает местное правительство.

Ограничения будут действовать с 8.00 15 июня до 17.00 17 июня.

Это не касается коммерческих рейсов в/из международного аэропорта Женевы. Из сообщения правительства

Военно-воздушные силы страны будут наблюдать за воздушным пространством.

Встреча американского и российского лидеров пройдет 16 июня. Ожидается, что президенты обсудят отношения двух стран. Борьбу с коронавирусом и урегулирование региональных конфликтов.

Ранее мы сообщали, что в Женеве место встречи Путина и Байдена обнесли колючей проволокой

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