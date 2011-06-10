В Женеве место встречи Путина и Байдена обнесли колючей проволокой

Встреча двух лидеров должна пройти 16 июня.

В Женеве парк Ла Гранж обнесли железной проволокой, потому что там пройдет встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Как сообщает "РИА Новости", полиция также охраняет вход в парк.

О том, что женевская вилла Ла Гранж станет местом встречи лидеров России и США стало известно в четверг, 10 июня. Об этом объявил Федеральный департамент по иностранным делам (МИД) Швейцарии.

В парке идут работы по благоустройству и защите периметра. С начала этой недели вокруг парка стали устанавливать железные ограждения. Парковаться рядом с парком тоже запрещено.

Напомним, что встреча лидеров двух стран состоится в Женеве 16 июня.

Видео: Telegram / РИА Новости