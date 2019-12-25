Песков рассказал, зачем Путин едет в Женеву на встречу с Байденом

Встреча двух лидеров должна состояться 16 июня.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу СNN рассказал, что Кремль готов к совместной пресс-конференции с американским лидером Джо Байденом. Однако, по его словам, окончательного решения по ее проведению, пока нет.

С самого начала президент Путин был открыт к различным вариантам, - сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Путин едет на встречу с Байденом, потому что между Россией и США плохие отношения.

Напомним, что встреча двух лидеров должна пройти в Женеве 16 июня.

Фото: kremlin.ru