Песков рассказал, зачем Путин едет в Женеву на встречу с Байденом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу СNN рассказал, что Кремль готов к совместной пресс-конференции с американским лидером Джо Байденом. Однако, по его словам, окончательного решения по ее проведению, пока нет.
С самого начала президент Путин был открыт к различным вариантам, - сказал Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что Путин едет на встречу с Байденом, потому что между Россией и США плохие отношения.
Напомним, что встреча двух лидеров должна пройти в Женеве 16 июня.
Фото: kremlin.ru
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