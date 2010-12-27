Эксперты о ребрендинге SSJ: "Бренд SSJ скомпрометирован безнадежно"

В следующем году ОАК произведет 20 самолетов SSJ 100, с 2021 года планируется вернуться на производство минимум 30 самолетов в год.

Гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Юрий Слюсарь рассказал о формировании в ОАК Дивизиона гражданской авиации.

В следующем году ОАК произведет 20 самолетов SSJ 100, с 2021 года планируется вернуться на производство минимум 30 самолетов в год. Юрий Слюсарь также заявил о том, что возможен ребрендинг.

Ребрендинг означает признание того, что бренд SSJ скомпрометирован безнадежно. Возможно, это и так. Однако главная проблема с SSJ была в плохом послепродажном обслуживания, из-за которого зарубежные покупатели в итоге отказывались от эксплуатации самолетов. К сожалению, о том, как в будущем Дивизионе гражданской авиации будет с послепродажным сервисом, Юрий Слюсарь ничего не сказал, – отметили эксперты Telegram-канала "Мейстер"

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Фото: Википедия