Эксперт прокомментировал слова Путина о Зеленском

Президент РФ считает, что фактически Зеленский страной не управляет.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали ответ Владимира Путина об отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Путин считает, что Зеленский отдал свою страну под полное внешнее управление. В связи с этим стоит вопрос о том, что обсуждать на встрече, если она состоится.

Эксперты считают, что президент РФ всегда дипломатично отзывается о других политических лидерах, но в этот раз характеристика была "нелицеприятной".

Характеристика Зеленского говорит о том, что в России его в принципе не воспринимают как лидера и представителя интересов украинского народа. говорится в Telegram-канале.

Во время прямой линии Путин ответил петербуржцу, зачем он встречался с Байденом.

Фото: YouTube / TCH