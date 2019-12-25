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Эксперт прокомментировал слова Путина о Зеленском
Сегодня, 16:19
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Эксперт прокомментировал слова Путина о Зеленском

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Президент РФ считает, что фактически Зеленский страной не управляет.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали ответ Владимира Путина об отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

Путин считает, что Зеленский отдал свою страну под полное внешнее управление. В связи с этим стоит вопрос о том, что обсуждать на встрече, если она состоится. 

Эксперты считают, что президент РФ всегда дипломатично отзывается о других политических лидерах, но в этот раз характеристика была "нелицеприятной". 

Характеристика Зеленского говорит о том, что в России его в принципе не воспринимают как лидера и представителя интересов украинского народа.

говорится в Telegram-канале. 

Во время прямой линии Путин ответил петербуржцу, зачем он встречался с Байденом. 

Фото: YouTube / TCH

Теги: зеленский, президент украины
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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