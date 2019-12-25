Эксперт прокомментировал слова Путина о Зеленском

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали ответ Владимира Путина об отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Путин считает, что Зеленский отдал свою страну под полное внешнее управление. В связи с этим стоит вопрос о том, что обсуждать на встрече, если она состоится.
Эксперты считают, что президент РФ всегда дипломатично отзывается о других политических лидерах, но в этот раз характеристика была "нелицеприятной".
Характеристика Зеленского говорит о том, что в России его в принципе не воспринимают как лидера и представителя интересов украинского народа.
говорится в Telegram-канале.
Во время прямой линии Путин ответил петербуржцу, зачем он встречался с Байденом.
Фото: YouTube / TCH
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