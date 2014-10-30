Путин ответил петербуржцу, зачем он встречался с Байденом

Президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии был задан первый вопрос от жителя Петербурга. Он касался международной политики.
Андрей Черемисов спросил о том, зачем Путин встречался с президентом США Джо Байденом, если от второго, как пишут СМИ, по факту ничего не зависит. Тем более, что после встречи, которая прошла в благоприятной обстановке, в США вновь стали говорить об антроссийских санкциях.
Прямого ответа от Владимира Путина получить не удалось. Глава РФ ответил, что уважаемые аналитики, ученые и практики дают рекомендации руководству страны. Он выразил надежду, что мировое устройство примет более "благообразный" характер и все страны поймут, что мир постоянно меняется.
Путин подчеркнул, что, какие бы санкции ни вводили, Россия все равно продолжает развиваться.
Первая встреча президентов прошла 16 июня 2021.
Видео: прямая линия с Владимиром Путиным
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