Путин ответил петербуржцу, зачем он встречался с Байденом

Петербуржец заострил внимание на то, что от Байдена якобы ничего не зависит.

Президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии был задан первый вопрос от жителя Петербурга. Он касался международной политики.

Андрей Черемисов спросил о том, зачем Путин встречался с президентом США Джо Байденом, если от второго, как пишут СМИ, по факту ничего не зависит. Тем более, что после встречи, которая прошла в благоприятной обстановке, в США вновь стали говорить об антроссийских санкциях.

Прямого ответа от Владимира Путина получить не удалось. Глава РФ ответил, что уважаемые аналитики, ученые и практики дают рекомендации руководству страны. Он выразил надежду, что мировое устройство примет более "благообразный" характер и все страны поймут, что мир постоянно меняется.

Путин подчеркнул, что, какие бы санкции ни вводили, Россия все равно продолжает развиваться.

Первая встреча президентов прошла 16 июня 2021.

Видео: прямая линия с Владимиром Путиным