Путин и Байден приняли совместное заявление по стратегической стабильности

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Данный документ был принят в ходе саммита глав государств накануне в Женеве. Согласно заявлению, РФ и США посредством диалога будут стремиться создать основу для будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.
Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана.
из сообщения Кремля
В документе указывается, Россия и Соединенные Штаты "даже в периоды напряженности" показывали способность добиться прогресса и предсказуемости в стратегической сфере. Также подчеркивается, что от диалога между странами обе стороны ожидают предметности и энергичности.
Ранее Путин заявил, что на переговорах с Байденом не было никакой враждебности.
Фото: сайт Кремля
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