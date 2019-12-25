Путин и Байден приняли совместное заявление по стратегической стабильности

Главы стран напомнили о ядерной войне без победителей.

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Данный документ был принят в ходе саммита глав государств накануне в Женеве. Согласно заявлению, РФ и США посредством диалога будут стремиться создать основу для будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.

Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. из сообщения Кремля

В документе указывается, Россия и Соединенные Штаты "даже в периоды напряженности" показывали способность добиться прогресса и предсказуемости в стратегической сфере. Также подчеркивается, что от диалога между странами обе стороны ожидают предметности и энергичности.

Ранее Путин заявил, что на переговорах с Байденом не было никакой враждебности.

Фото: сайт Кремля