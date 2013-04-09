Эксперт прокомментировал выступление Путина в Послании, посвященное экологии

Эксперт считает, что совместная работа по сохранению экологии с другими странами может стать почвой для налаживания отношений.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировал часть выступления Владимира Путина в Послании Федеральному собранию, которая была посвящена экологии. Они отметили, что тренд на ее сохранение особенно усилился в России в последние годы.

Путин отметил, что такие аварии, как в Норильске, больше допускать нельзя. Также необходимо предусмотреть квотирование вредных выбросов в городах России. Помимо "внутренних" вопросов затрагивались и проблемы мирового масштаба.

Эксперты считают, что сотрудничество с США по вопросам сохранения окружающей среды могло бы снизить накал конфронтации между странами. Сегодня президент РФ выступил на экологическом саммите, организованном Белым домом.

Фото: kremlin.ru