Эксперт прокомментировал желание Австрии купить российскую вакцину от коронавируса

Использования "Спутника V" в Австрии ждут уже более месяца.

Партии коалиционного правительства Австрии договорились купить миллион доз российской вакцины "Спутник V". Эксперты Telegram-канала "Мейстер", что интерес Австрии к вакцине может усилить давление на Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА), которое не спешит регистрировать препарат.

Канцлер Себастьян Курц заявил, что в стране ждут скорейшей регистрации российской вакцины. Чиновник выступил с заявлением о том, что в вопросе вакцинации населения не должно быть геополитических шор.

Ранее в ЕМА говорили о том, что это произойдет, скорее всего, не раньше мая. Активность со стороны Австрии, полагают эксперты, сдвинет сроки сертификации влево или хотя бы не позволит отодвинуть их еще на более поздний срок.

Президент Франции Макрон не увидел возможность ускорить вакцинацию от COVID-19 с помощью "Спутника V".

Фото: Piter.TV