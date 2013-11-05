Эксперт прокомментировал открытие Египта для российских туристов

Эксперты считают, что доверие к Египту подорвано после события с крушением самолета в 2015-м году.

МИД РФ заявил о возобновлении чартерных рейсов в Египет. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что там эпидемиологическая ситуация с коронавирусом значительно лучше, чем в России, и тем более в Турции.

При том, что население Египта составляет около 100 млн человек, заболевших коронавирусом в сутки там около 800. В России показатель держится на уровне 8 тыс. человек, в Турции — более 50 тыс.

Эксперты отметили, что не стоит забывать, что турпоток в Египет был ограничен задолго до пандемии. Пересмотреть отношения пришлось после катастрофы над Синаем в 2015-м году. "В случае чего" вряд ли кто-то даст курортам арабской страны еще один шанс, считают эксперты.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что женщина получит около миллиона рублей в качестве компенсации за потерю матери в катастрофе над Синаем.

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