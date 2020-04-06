Женщина получит около миллиона рублей в качестве компенсации за потерю матери в катастрофе над Синаем

Вопрос удалось решить до заседания суда.

Дочь погибшей при крушении Airbus-321-200 над Синаем в 2015-м году получит компенсацию в 979 тыс. рублей. Нина Смоленкова обратилась с иском в Петродворцовый районный суд, однако было утверждено мировое соглашение. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Женщина требовала возместить материальный вред в связи с гибелью матери. Иск был подан в отношении ОО "Авиакомпания Когалымавиа", СПАО "Ингосстрах". В предварительном судебном заседании стороны пришли к соглашению.

Напомним, авиакатастрофа над Синаем произошла 31 октября 2015 года. Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург, взорвался через 23 минуты после начала полета. Погибли 224 человека, в том числе 25 детей.

Ранее петербуржцу удалось добиться выплаты в 2 млн рублей за гибель дочери в авиакатастрофе над Синаем.

Фото: ВК/ Благотворительный фонд "Рейс 9268"