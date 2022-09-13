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Эксперт назвал самую важную характеристику новых поездов для метро "Балтиец"
Сегодня, 15:51
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Эксперт назвал самую важную характеристику новых поездов для метро "Балтиец"

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В течение сентября и ноября состав будет проходить обкатку.

Бывший председатель общественного движения "Петербуржцы – за общественный транспорт" Владимир Федоров поделился мнением о новом поезда для петербургского метрополитена "Балтиец". В интервью "Петербургскому дневнику" он заявил, что основное достижение вагоностроителей — это увеличенный проем двери.

Ширина проема увеличится на 17%, а двери будут прислонно-раздвижными. По словам Федорова, в Москве уже давно поняли, что именно узкие двери создают заторы на станции, поэтому проблему начали решать раньше. 

Когда вагонные двери имели всего 120 сантиметров в ширину, люди выходили в шашечном порядке: сначала из левой створки, потом из правой, а одновременно они выйти не могли. В Москве добились, чтобы проем достиг 160 сантиметров, в Петербурге будет 140.

цитирует издание Владимира Федорова. 

Ранее Piter.tv рассказал о других нововведениях нового состава. Предположительно, он выйдет на "красную" линию для пассажирских перевозок после ноября. 

Фото: администрация Петербурга

Теги: балтиец, вагон, метрополитен
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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