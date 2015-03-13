Новые вагоны "Балтиец" будут тестировать в Петербурге до ноября

Если обкатка пройдет успешно, состав могут ввести в эксплуатацию.

Метрополитен Петербурга приступает к испытаниям первого восьмивагонного поезда "Балтиец". Состав будет курсировать по "красной" линии метрополитена.

В пресс-службе Смольного отметили, что в конструкции поезда много современных решений. Так, например, увеличена энергоэффективность подвижного состава. Новый асинхронный тяговый привод позволит экономить электричество.

Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться быстрее благодаря более широким дверям. Впервые установлены прислонно-раздвижные двери. Системы экстренной связи с машинистами дополнены видеокамерами. Кроме того, все салоны оборудованы системой обеззараживания воздуха. 95% комплектующих были произведены в России.

Для интерьера выбрали серый и серый цвета. На сиденьях изображение разводных мостов.

До начала ноября первый состав будет курсировать без пассажиров, а затем поступит в эксплуатацию.

Вагоны производит компания "Трансмашхолдинг". Их поставляет Октябрьский электровагоноремонтный завод, До конца года Петербург получит 8 составов, то есть 64 вагона. Всего до 2031 года будут поставлены 950 вагонов на общую сумму 242,6 млрд рублей, включая проценты по лизинговым платежам.

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Фото: администрация Петербурга