  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Пушкине 14 мая пройдет акция по раздельному сбору вторсырья
Сегодня, 10:40
86
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Пушкине 14 мая пройдет акция по раздельному сбору вторсырья

0 0

Жителям районам предлагают сдать макулатуру, стекло, металл, упаковки Tetra Pak, пластик с маркировками "2", "4", "5" и другое.

В предстоящую субботу, 14 мая, в Пушкинском районе пройдет акция по раздельному сбору вторсырья. Пункты приема будут работать с 11:00 до 12:00.

Горожанам предлагают сдать макулатуру, стекло, металл, упаковки Tetra Pak, пластик с маркировками "2", "4", "5", пластиковые бутылки, электронику и пакеты. Кроме того, волонтеры будут принимать и редкие фракции, например, зубные щетки, одноразовые бритвенные станки, пластиковые карточки, провода. Эти предметы перенаправят в пункт приема на Софийской, 127. Отметим, что пункт приема в Пушкине находится около Дома молодежи "Царскосельский". 

Ранее на Piter.tv: в Ржевском лесопарке обнаружили много неубранного мусора после майских праздников.

Фото: Pexels

Теги: дом молодежи царскосельский, мусор, природа, сбор вторсырья, экологическая акция
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии