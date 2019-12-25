В Пушкине 14 мая пройдет акция по раздельному сбору вторсырья

Жителям районам предлагают сдать макулатуру, стекло, металл, упаковки Tetra Pak, пластик с маркировками "2", "4", "5" и другое.

В предстоящую субботу, 14 мая, в Пушкинском районе пройдет акция по раздельному сбору вторсырья. Пункты приема будут работать с 11:00 до 12:00.

Горожанам предлагают сдать макулатуру, стекло, металл, упаковки Tetra Pak, пластик с маркировками "2", "4", "5", пластиковые бутылки, электронику и пакеты. Кроме того, волонтеры будут принимать и редкие фракции, например, зубные щетки, одноразовые бритвенные станки, пластиковые карточки, провода. Эти предметы перенаправят в пункт приема на Софийской, 127. Отметим, что пункт приема в Пушкине находится около Дома молодежи "Царскосельский".

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