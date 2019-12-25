В Ржевском лесопарке обнаружили много неубранного мусора после майских праздников

Теперь жителям района предлагают поучаствовать в уборке набережной.

В администрации Красногвардейского района недовольны состоянием набережной реки Лапки после майских праздников. В местах для отдыха обнаружили мусор, который не убрали за собой горожане.

Набережная располагается в Ржевском лесопарке.

Сегодня утром побывали на набережной реки Лапка и ужаснулись — везде остатки майских выходных. говорится в сообщении администрации.

Чтобы избежать подобной ситуации, у Катальной горки был установлен большой контейнер для мусора, однако некоторые предпочли проигнорировать его.

Жителям района предлагают поучаствовать в уборке территории. Мешки и перчатки обеспечит администрация. Субботник начнется 14 мая в 10:00. Петербуржцы смогут поделиться мнением о том, каким хотели бы видеть будущее общественное пространство на этом месте.

Фото: администрация Красногвардейского района