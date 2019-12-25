В Ржевском лесопарке обнаружили много неубранного мусора после майских праздников

В администрации Красногвардейского района недовольны состоянием набережной реки Лапки после майских праздников. В местах для отдыха обнаружили мусор, который не убрали за собой горожане.
Набережная располагается в Ржевском лесопарке.
Сегодня утром побывали на набережной реки Лапка и ужаснулись — везде остатки майских выходных.
говорится в сообщении администрации.
Чтобы избежать подобной ситуации, у Катальной горки был установлен большой контейнер для мусора, однако некоторые предпочли проигнорировать его.
Жителям района предлагают поучаствовать в уборке территории. Мешки и перчатки обеспечит администрация. Субботник начнется 14 мая в 10:00. Петербуржцы смогут поделиться мнением о том, каким хотели бы видеть будущее общественное пространство на этом месте.
Фото: администрация Красногвардейского района
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