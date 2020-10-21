Стала известна продолжительность фильма Дени Вильнева "Дюна"

Картине уже также присудили возрастной рейтинг.

Хронометраж киноленты составит 155 минут, то есть 2 часа 35 минут. Новую информацию о фильме заметили на сайте совета при датском Министерстве культуры. Это будет второй по продолжительности фильм режиссера после "Бегущего по лезвию 2049" (163 минуты).

Новая адаптация романа Фрэнка Герберта от компании Legendary Pictures и режиссера Дени Вильнева выйдет в российский прокат 14 октября. Релиз в США состоится неделей позже, 22 октября.

Датская рейтинговая комиссия присвоила "Дюне" местный рейтинг 11+. При этом ранее Американская киноассоциация присвоила картине рейтинг PG-13 из-за "эпизодов грубого насилия, некоторых тревожных изображений и непристойного материала".

Ранее стало известно, что Тимоти Шаламе сыграет Вилли Вонку в приквеле "Чарли и шоколадная фабрика".

Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures