Тимоти Шаламе сыграет Вилли Вонку в приквеле "Чарли и шоколадная фабрика"

В фильме будет рассказано про юность Вилли, про его приключения до того, как начала производство знаменитая фабрика.

Новым Вилли Вонкой станет 25-летний американский актер Тимоти Шаламе ("Маленькие женщины", "Дождливый день в Нью-Йорке", "Дюна"). Речь идет о приквеле "Чарли и шоколадная фабрика". Об этом сообщило издание Deadline.

Будущая лента "Вонка" (Wonka) не будет соответствовать истории, рассказанной в книге Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика". Создатели приквела займутся "переосмыслением" оригинала. В фильме будет рассказано про юность Вилли, про его приключения до того, как начала производство знаменитая фабрика. И, как анонсировано, в ленте Тимоти Шаламе предстоит петь и плясать. Ранее артист не показывал такие способности.

Режиссер – Пол Кинг, над сценарием вместе с ним работает Саймон Рич. Производство на балансе студии Warner Bros. и Roald Dahl Story Co.

Ранее вышел первый трейлер фильма "Вечные" с Анджелиной Джоли.

Фото: Instagram / @tchalamet