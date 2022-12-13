В Кудрово на стройке погибли двое рабочих после падения с высоты

На месте были обнаружены трупы 20-летнего гражданина Узбекистана и 18-летнего гражданина Таджикистана.

В Кудрово на территории строящегося дома с высоты упали двое мужчин. Об этом стало известно Piter.tv.

Со слов охранника, 21 февраля около 20:15 во время обхода территории он услышал скрежет и падение фасадного подъемника, после чего, подойдя к нему, обнаружил трупы строителей.

На месте были обнаружены трупы 20-летнего гражданина Узбекистана и 18-летнего гражданина Таджикистана.

Ранее на Новосмоленской набережной девятиклассница упала с балкона 14 этажа на автомобиль.

Фото: Piter.tv (архив)