В Кудрово на стройке погибли двое рабочих после падения с высоты

В Кудрово на территории строящегося дома с высоты упали двое мужчин. Об этом стало известно Piter.tv.
Со слов охранника, 21 февраля около 20:15 во время обхода территории он услышал скрежет и падение фасадного подъемника, после чего, подойдя к нему, обнаружил трупы строителей.
На месте были обнаружены трупы 20-летнего гражданина Узбекистана и 18-летнего гражданина Таджикистана.
Ранее на Новосмоленской набережной девятиклассница упала с балкона 14 этажа на автомобиль.
Фото: Piter.tv (архив)
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