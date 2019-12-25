Появились фото с места ДТП, в котором утонули машина и водитель в Кингисеппе

Управлявший транспортным средством погиб до прибытия скорой помощи, тело передано полицейским.

Аварийно-спасательная служба Ленобласти опубликовала кадры с места ДТП в Кингисеппе. Напомним, машина оказалась в карьере.

Неподалеку от 85-го километра трассы "Лужицы — Первое Мая" 68-летний водитель ВАЗ-2114, выполняя маневр разворота, не справился с управлением и оказался в водоеме. Работали спасатели Шлиссельбурга.

Автомобиль извлекли из карьера с применением водолазного снаряжения и тяжелой техники. Управлявший транспортным средством погиб до прибытия скорой помощи, тело передано полицейским.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти