Появились фото с места ДТП, в котором утонули машина и водитель в Кингисеппе
Сегодня, 9:44
Управлявший транспортным средством погиб до прибытия скорой помощи, тело передано полицейским.

Аварийно-спасательная служба Ленобласти опубликовала кадры с места ДТП в Кингисеппе. Напомним, машина оказалась в карьере. 

Неподалеку от 85-го километра трассы "Лужицы — Первое Мая" 68-летний водитель ВАЗ-2114, выполняя маневр разворота, не справился с управлением и оказался в водоеме. Работали спасатели Шлиссельбурга. 

Автомобиль извлекли из карьера с применением водолазного снаряжения и тяжелой техники. Управлявший транспортным средством погиб до прибытия скорой помощи, тело передано полицейским. 

Ранее на Piter.TV: таксист сбил курьера на перекрестке Долгоозерной и Парашютной. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: дтп, кингисепп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

