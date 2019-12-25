  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Малой Каштановой аллее иномарка сбила самокатчика
Сегодня, 10:23
152
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

К пострадавшему прибыли медики скорой помощи.

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло одно из первых ДТП с участием кикшеринга. Об этом рассказали утром 17 марта в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер". 

Электросамокатчика сбил легковой автомобиль на Малой Каштановой аллее. К пострадавшему прибыли медики скорой помощи. Вероятнее всего, он получил травмы ног. Все причины и обстоятельства аварии выясняются. 

Напомним, в городе официально открылся сезон электросамокатов. Устройства стали доступны в приложениях кикшеринговых сервисов. На улицах появятся 42,5 тыс. самокатов и 1,5 тыс. электровелосипедов. 

Ранее на Piter.TV: в ДТП на Загородном проспекте трое получили травмы. Водитель за рулем автомобиля Skoda столкнулся с машиной Opel. После этого последняя иномарка оказалась на тротуаре, задев пешеходов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, фрунзенский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии