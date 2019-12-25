На Малой Каштановой аллее иномарка сбила самокатчика

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло одно из первых ДТП с участием кикшеринга. Об этом рассказали утром 17 марта в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Электросамокатчика сбил легковой автомобиль на Малой Каштановой аллее. К пострадавшему прибыли медики скорой помощи. Вероятнее всего, он получил травмы ног. Все причины и обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, в городе официально открылся сезон электросамокатов. Устройства стали доступны в приложениях кикшеринговых сервисов. На улицах появятся 42,5 тыс. самокатов и 1,5 тыс. электровелосипедов.

