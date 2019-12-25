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На улице Карпинского самокатчик попал под автомобиль
Сегодня, 16:40
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На улице Карпинского самокатчик попал под автомобиль

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Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Сегодня, 20 августа, в Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием самокатчика. Водитель двухколесного транспорта угодил под колеса машины на улице Карпинского. Об этом сообщили очевидцы в группе  "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

Информация о состоянии пострадавшего уточняется. Сейчас выясняются обстоятельства аварии. 

Отметим, что сегодня пострадал еще один самокатчик. Его сбил поезд. Несчастье произошло в Приморском районе. 

Ранее на Piter.tv: овчарка напала на ребенка в Колпинском районе.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: гибдд, дпс, самокатчик, улица карпинского
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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