На улице Карпинского самокатчик попал под автомобиль

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Сегодня, 20 августа, в Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием самокатчика. Водитель двухколесного транспорта угодил под колеса машины на улице Карпинского. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

Информация о состоянии пострадавшего уточняется. Сейчас выясняются обстоятельства аварии.

Отметим, что сегодня пострадал еще один самокатчик. Его сбил поезд. Несчастье произошло в Приморском районе.

Ранее на Piter.tv: овчарка напала на ребенка в Колпинском районе.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб